Шебекинский лакокрасочный завод признан банкротом из-за долгов за 302 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области ввел в шебекинском лакокрасочном заводе ООО «Технолайн-ЛКМ» конкурсное производство до 11 августа 2025 года. Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» Евгений Маслиев. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск о банкротстве «Технолайн-ЛКМ» в апреле 2023 года подало ЗАО «АВС Фарбен» из-за долга в 300 тыс. руб., спустя несколько месяцев к нему присоединилось ООО «Белгородский завод металлоизделий» (125 тыс. руб.). Лакокрасочный завод погасил эти требования, однако в деле начали появляться другие кредиторы. Заявитель был заменен на ПАО «Транскапиталбанк».

В июне 2024 года в отношении должника ввели процедуру наблюдения. Лакокрасочный завод безуспешно обжаловал это решение в апелляционной инстанции и дошел до кассационной — она еще рассматривает его заявление. При этом на заседании по признании компании банкротом временный управляющий Анатолий Тулумов сообщил, что общая сумма требований кредиторов, внесенных в реестр, составляет 302,2 млн руб.

О причинах банкротства завода — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова