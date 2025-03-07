Самарский Роспотребнадзор предупредил о молоке от фантомных предприятий Татарстана

Самарский Роспотребнадзор сегодня, 7 марта, предупредил о находящейся в обороте фальсифицированной молочной продукции производства «Проксимус», «Латте», «Молочная компания», «Рейнис профит», «Молоко Поволжья». На этикетках значится, что все производители из Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При обороте молочная продукция указанных изготовителей сопровождается ветеринарными документами. Однако, по сведениям органов местного самоуправления, данные компании по указанным адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют.

«Таким образом, производство молочной продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан»,— заявили в Роспотребнадзоре.

Вся эта информация уже направлена в правоохранительные органы Республики Татарстан.

Алексей Алексеев