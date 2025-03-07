Cognitive Pilot вложится в радиолокацию

Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) планирует запустить на своем заводе в Томске производство радиолокационных датчиков для специализированной сельскохозяйственной техники. Технология позволит контролировать качество механизированных сельхозработ, в том числе сева и культивации. Ее применение позволит агрохозяйствам на 25% уменьшить потери урожая. Мощность производства составит до 50 тыс. единиц в год. Инвестиции в проект превысили 300 млн руб. Эксперты полагают, что продукция компании может быть востребована не только в РФ, но и в дружественных странах, а вложенные средства окупятся за счет как госзаказа, так и частных заказчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Применение радиолокационных датчиков для сельхозтехники позволит сибирским аграриям уменьшить потери урожая на четверть

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Применение радиолокационных датчиков для сельхозтехники позволит сибирским аграриям уменьшить потери урожая на четверть

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Разработчик систем автопилотирования на основе искусственного интеллекта для сельскохозяйственной отрасли и рельсового транспорта — компания Cognitive Pilot — заявила о запуске в Томске производства новых датчиков, которые позволяют контролировать качество выполнения агропромышленных работ, в том числе сева, культивации, боронования и т.д. Использование устройства позволит агрохозяйствам минимизировать до 25% потери урожая, экономить время, а также повысить качество выращиваемых культур, считают в компании.

Cognitive Pilot — разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2019 году в Москве. Финансовые показатели с 2020 года не публикуются. 100% компании с 2022 года принадлежит АО «Когнитив пилот».

Особенностью устройства разработчики называют использование наряду с радаром инерциального сенсора. «Принцип действия датчика основан на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов»,— прокомментировал ведущий разработчик Cognitive Pilot Геннадий Савицкий. Датчики полностью смонтированы из российских компонентов.

Мощность производства оборудования составит до 50 тыс. единиц в год. Первую партию компания планирует реализовать уже в 2025 году. Основными заказчиками разработчики называют сельскохозяйственные холдинги и производителей сельхозтехники.

Инвестиции в проект составили более 300 млн руб. Как пояснили в компании, часть вложений — это собственные средства, часть — привлеченные от заинтересованной группы инвесторов. В планах предприятия в течение трех лет вернуть вложенные деньги и в последующем направить полученную прибыль на открытие новых производственных площадок.

Мировой рынок радиолокационных датчиков в 2025 году, по прогнозу аналитиков Mordor Intelligence, составит $24,54 млрд и к 2030 достигнет $53,12 млрд при динамике 16,7%.

Датчики томской компании могут быть востребованы как в России, так и за ее пределами, впрочем, это будет зависеть от грамотной реализации проекта, считают эксперты.

«Со стороны российских потребителей востребованность датчиков обусловлена, прежде всего, необходимостью снизить потери урожая, которые в разных регионах могут составлять от 15 до 30% - в зависимости от выращиваемой культуры и климатических условий, поэтому заявленное производителем сокращение потерь на 25% представляет существенную экономическую ценность для бизнеса»,— считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Спрос на технологию в том числе формирует общий государственный курс на импортозамещение, повышение технологической независимости отечественного сельхозсектора, полагает аналитик. В связи с этим не исключены варианты дальнейшей интеграции разработанных в Сибири датчиков в государственные проекты и программы поддержки сектора. «Как вариант, Росагролизинг и другие профильные институты развития агросектора вполне могут включить оборудование Cognitive Pilot в список техники, доступной на льготных условиях, что дополнительно стимулирует спрос»,— отмечает господин Жарский.

Использование отечественных компонентов при разработке датчиков позволит избежать проблемы, связанные с техподдержкой, логистикой и т. д., с которыми в последнее время сталкиваются отечественные фермеры, подчеркивает директор ассоциации сельхозтоваропроизводителей и промышленников «Интерагротех» Наталья Филиппова.

Технология также может быть востребована странами СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан), где российская сельхозтехника традиционно имеет сильные позиции. Окупаемость инвестиций в размере 300 млн руб. эксперты оценивают в перспективе 1,5 – 2 лет.

Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов считает, что востребованность радиосенсоров, наоборот, падает, и мировые лидеры, такие как Bosch, Infineon Technologies, Denso и др., сегодня сосредоточены на производстве новых технологичных сенсоров — лидаров (прибор, позволяющий проводить трехмерное сканирование). «Поэтому производить низкотехнологичные радиосенсоры смысла мало, есть множество дешевых китайских аналогов, не говоря про европейских и американских лидеров в этой индустрии»,— считает аналитик.

Лолита Белова