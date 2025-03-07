На капремонт электроснабжения в 39 домах Башкирии направят до 127 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 20 марта выберет подрядчика капремонта системы электроснабжения в четырех городах и семи районах Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 127,12 млн руб., он будет оплачен за счет взносов собственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отремонтировать системы электроснабжения необходимо в 39 домах в Уфе, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, а также в Белебеевском, Бирском, Архангельском, Бурзянском, Ишимбайском, Мелеузовском и Стерлитамакском районах до 28 ноября этого года.

Майя Иванова