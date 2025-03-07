Торговый профицит Китая достиг рекордного $171 млрд

По итогам января-февраля 2025 года профицит торгового баланса Китая составил $171 млрд — это рекордный показатель. Экспорт вырос на 2,3%, до $540 млрд, а импорт упал на 8,4%, до $369 млрд. Такие данные сегодня, 7 марта, опубликовало Главное таможенное управление КНР.

Крупнейшим торговым партнером Китая остаются США — торговый оборот с ними вырос в первые два месяца на 2,4%: экспорт — на 2,3%, а импорт — на 2,7%. С 4 марта США повысили пошлины на китайские товары с 10% до 20%. Так что, по мнению старшего экономиста по Китаю нидерландского банка ING Линна Сона, если в ближайшее время Китай и США «не договорятся об отмене этого решения, можно ожидать ослабления торговли» между странами в ближайшие месяцы.

Вчера американское Бюро экономического анализа опубликовало данные о том, что дефицит торгового баланса США по итогам января вырос вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 года, составив $131,4 млрд.

Яна Рождественская