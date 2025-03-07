В Воронеже арестовали майнинговую ферму из-за долга в 40 миллионов рублей

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области арестовали в областном центре майнинговую ферму. В ведомстве сообщили, что оборудование для фермы нашли на территории предприятия, оно хранилось в грузовом контейнере и еще не было запущено.

Владелец майнинговой фермы является участником судебного разбирательства о взыскании долга в размере 40 млн руб., который он накопил перед физическим лицом. Истец обратился в суд с требованием арестовать имущество ответчика для обеспечения возврата средств. Суд удовлетворил требование.

Как уточнили в службе судебных приставов, арест майнинговой фермы не препятствует ее работе. Теперь владелец имущества не может его продать или подарить.

Сергей Толмачев, Воронеж