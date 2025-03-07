В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомой на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксарец обвиняется в убийстве знакомой на почве ревности

Фото: СУ СКР по Республике Чувашия Чебоксарец обвиняется в убийстве знакомой на почве ревности

Фото: СУ СКР по Республике Чувашия

По материалам дела, 20 февраля 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, мужчина во время ссоры, возникшей из-за ревности потерпевшей, ударил ее по голове. У пострадавшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, в результате которой она впала в кому и скончалась 25 февраля в больнице.

Подозреваемый задержан. Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Артём Дергунов