В Свердловской области за неделю выявили 45,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ

За неделю с 24 февраля по 2 марта в Свердловской области зарегистрировано 45,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 16,4% выше, чем на предыдущей неделе и на 24,8% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

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По статистике 55,5% заболевших составляют дети. «Обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию. Для снижения интенсивности эпидпроцесса в медицинских и социальных организациях ввели масочный режим, поставили входные «фильтры» в образовательных организациях и усилили режим текущей дезинфекции.

Жителям рекомендован масочный режим в торгово-развлекательных центрах, объектах культуры и на транспорте.

Полина Щуцкая