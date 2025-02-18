Областные власти проведут домэмиссию акций НПАТ на 711 млн рублей

Правительство Нижегородской области намерено провести допэмиссию акций АО «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом говорится в постановлении правительства от 17 февраля под названием «Об улучшении транспортного обслуживания населения в границах городского округа город Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минтранс области должен провести отбор юрлица, которое захочет приобрести акции. Минимущества затем должно будет обеспечить корпоративные процедуры, связанные с выпуском дополнительных акций, по закрытой подписке в пользу победителя отбора. При этом доля области в АО «НПАТ» должна быть не менее 70%.

Всего планируют выпустить 711 тыс. акций по цене 1 тыс. руб. за штуку — всего на 711 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», наиболее вероятный партнер АО «Нижегородпассажиравтотранс» — транспортный холдинг «Ресурс групп».

Ирина Швецова