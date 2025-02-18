Областные власти проведут домэмиссию акций НПАТ на 711 млн рублей
Правительство Нижегородской области намерено провести допэмиссию акций АО «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом говорится в постановлении правительства от 17 февраля под названием «Об улучшении транспортного обслуживания населения в границах городского округа город Нижний Новгород».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Минтранс области должен провести отбор юрлица, которое захочет приобрести акции. Минимущества затем должно будет обеспечить корпоративные процедуры, связанные с выпуском дополнительных акций, по закрытой подписке в пользу победителя отбора. При этом доля области в АО «НПАТ» должна быть не менее 70%.
Всего планируют выпустить 711 тыс. акций по цене 1 тыс. руб. за штуку — всего на 711 млн руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», наиболее вероятный партнер АО «Нижегородпассажиравтотранс» — транспортный холдинг «Ресурс групп».