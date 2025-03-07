В Самаре экс-министр строительства не смог выйти из СИЗО

Самарский областной суд отказался смягчать меру пресечения бывшему министру строительства региона Николаю Плаксину. Адвокат экс-чиновника пытался оспорить продление ареста и просил перевести подзащитного под домашний арест. Однако суд не нашел оснований для этого. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин

Фото: samregion.ru Бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин

Фото: samregion.ru

Октябрьский районный суд Самары продлил арест Николаю Плаксину 18 февраля текущего года. Инстанция постановила оставить обвиняемого под стражей еще на три месяца (до семи месяцев четырех суток), до 19 мая 2025 года включительно.

Бывшему министру строительства Самарской области инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст.286 УК РФ) при строительстве станции «Театральная». Сообщниками Николая Плаксина следствие считает экс-председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, еще одного бывшего министра строительства Михаила Асеева, экс-министра финансов Андрея Прямилова и «иных неустановленных лиц». Все указанные бывшие чиновники задержаны и арестованы.

Силовики выяснили, что фигуранты уголовного дела совершили преступление в интересах крупнейшего регионального застройщика ГК «Волгатрансстрой». По версии следствия, смета на стройку новой станции метро была искусственно увеличена до 18,4 млрд руб., а для получения инвестиционного кредита из федерального бюджета (10,3 млрд руб.) должностные лица сознательно ввели президента и правительство РФ в заблуждение.

Георгий Портнов