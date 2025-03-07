На парк «Путь корабела» в Навашине выделили 150,5 млн рублей
Администрация Навашинского округа Нижегородской области 6 марта объявила электронный аукцион на благоустройство городского парка «Путь корабела». Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Начальная стоимость контракта составляет 150,5 млн руб. Итоги закупки подведут 18 марта.
Исполнителю предстоит благоустроить территорию на земельном участке №2 Парка имени 70-летия Победы. Срок завершения работ — 11 декабря 2025 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», навашинский парк победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, получив из федерального бюджета грант в размере 70,8 млн руб.