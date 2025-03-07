Ночной пожар в Анапе не относится к природному парку Анапская пересыпь

Спасатели МЧС локализовали ночной пожар в поле рядом с территорией природного парка Анапская пересыпь. О том, что возгорание не нанесло вред природному парку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар в поле вечером 6 марта произошел из-за возгорания сухой травы. В 18:59 диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании под Анапой.

В 19:00 к месту вызова выехали подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание на площади 300 кв. м тушили восемь человек, было привлечено две единицы техники.

Огонь был локализован в 22:38, полностью возгорание было ликвидировано в 22:44. Угрозы распространения пожара на соседние территории удалось избежать.

В соцсетях распространились кадры пожара. В частности, новороссийский эколог Жора Каваносян опубликовал в своем Telegram-канале видео возгорания, сопроводив их подписью о пожаре в природном парке Анапская пересыпь. Однако в пресс-службе МЧС Кубани уточнили, что возгорание в поле не относится к природному парку. Собственник земель устанавливается.

Алена Воробьева