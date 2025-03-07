Либерал-демократы пошли за справедливостью

Экс-лидер тюменской молодежной организации ЛДПР Тимур Темуркаев и бывшие сторонники партии договорились о вступлении в «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» (СРЗП), где им пообещали «социальную лестницу». Эксперт не исключил возникновение конфликта активистов с СРЗП по «идеологическим разногласиям».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие сторонники ЛДПР могут пополнить ряды партии "Справедливая Россия"

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывшие сторонники ЛДПР могут пополнить ряды партии "Справедливая Россия"

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О переходе бывших активистов ЛДПР в СРЗП стало известно после того, как председатель координационного совета «Молодежь Справедливой России» Анастасия Павлюченкова провела рабочую встречу с бывшим руководителем тюменской молодежной организации ЛДПР Тимуром Темуркаевым.

В начале февраля господин Темуркаев объявил об уходе из партии около 150 активистов. Он отмечал, что в объединении «нет развития, движения вперед для обычных, простых людей с улицы». В пресс-службе ЛДПР «Ъ-Урал» опровергли данные о массовом уходе активистов из партии в Тюменской области. Отмечалось, что заявление о выходе из партии направили всего шесть человек. «"150 человек" — это группа поддержки экс-лидера молодежки Тюмени по другой его общественной деятельности, но не члены партии»,— добавили в ЛДПР. В том же месяце руководителем молодежной организации партии в регионе вместо Тимура Темуркаева был назначен студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Артем Валгушкин.

Госпожа Павлюченкова в ходе встречи с господином Темуркаевым обсудила «усиление молодежного крыла СРЗП в Тюменской области». «Эти ребята могут вывести 500-700 человек для участия в конструктивном публичном мероприятии или организовать фандрайзинг»,— написала она об активистах в своем Telegram-канале.

В разговоре с «Ъ-Урал» Тимур Темуркаев отметил, что экс-сторонникам ЛДПР поступили предложения на выступление от «нескольких партий». «Мы со всеми встретились, сейчас важно услышать мнения моих товарищей, будем принимать коллективное решение, каждый обоснует свою точку зрения за конкретную политическую силу, и мы примем решение большинства»,— заверил он.

Господин Темуркаев не исключил, что весь состав руководителей бывшей молодежки ЛДПР в Тюменской области «перейдет в СРЗП». «Сомневаюсь, что у нас будут большие разногласия, потому что мы действуем как слаженный организм»,— добавил он.

По словам бывшего либерал-демократа, Анастасия Павлюченкова заверила активистов, что СРЗП предоставит им «социальную лестницу».

«Это не социальный лифт, по лестнице надо карабкаться самим, и мы считаем это честным. Руководством партии оценивается по достоинству, если их сторонники что-то делают, и дают им рост как в самой СРЗП, так и внутри молодежной организации. Для нас это наболевший вопрос»,— пояснил он.

По словам господина Темуркаева, вопрос о вступление активистов в СРЗП будет рассмотрен бывшими руководителями направлений молодежной организации ЛДПР в субботу, 8 марта.

В случае вступления активистов в СРЗП конфликт, произошедший у представителей молодежной организацией с ЛДПР, может повториться в новом объединении, считает политолог Александр Безделов.

«В идеологическом плане это совершенно разные люди, у них прагматичный союз. СРЗП нужна активная молодежь, которая вдохнет жизнь в партию, а Тимуру Темуркаеву — мандаты. На время СРЗП оживится, но будет ли это то внимание к партии, которое нужно им, совершенно не факт»,— сказал эксперт.

Господин Безделов добавил, что справороссы обладают меньшей поддержкой в регионе, чем либерал-демократы. Он напомнил, что на выборах в Тюменскую облдуму в 2021 году СРЗП и ЛДПР получили по два и четыре мандата соответственно, в Тюменскую гордуму в 2023 году — по два и четыре мандата соответственно. «По данным опросов, поддержка СРЗП находится в районе 4%. С вхождением туда депутата думы Московского сельского поселения Тимура Темуркаева и сотни представителей молодежи положение партии не исправить, нужны ресурсные люди, чтобы изменить ситуацию»,— отметил политолог.

Василий Алексеев