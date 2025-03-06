Продажи товаров собственных торговых марок СТД «Петрович» выросли на 28,5% за год

По итогам 2024 года объем продаж товаров собственных торговых марок строительного торгового дома (СТД) «Петрович» увеличился на 28,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 14,7 млрд рублей. При этом доля СТМ в общей выручке достигла 10,5%, подсчитали аналитики компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Наиболее заметный рост показали отделочные материалы СТМ — их продажи выросли на 57,7%. Лидерами в этой категории стали интерьерные краски с приростом в 164%. Также увеличились продажи инструментов под торговыми марками компании (+85%). Категория строительных материалов СТД, в свою очередь, выросла на 19,2%.

На сегодняшний день ассортимент СТМ компании включает более 3 тыс. позиций. Наибольшую долю (63%) занимают инженерные системы. На втором месте (28%) — отделочные материалы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно опубликованной финансовой отчетности за 2024 год, выручка ГК «Петрович» составила 181 млрд рублей, а общий объем оборота товаров достиг 190,1 млрд руб. Данные цифры выше показателей, продемонстрированных годом ранее, на 17% и 18% соответственно.

Андрей Цедрик