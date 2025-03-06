Рейсы из Перми в Баку продлены до конца октября

Полетная программа «ИрАэро» из Перми в Баку прервется примерно на месяц (с 25 марта) и продолжится 20 апреля. Сведения о полетах внесены на сайт авиаперевозчика. Новая программа будет действовать до 19 октября 2025 года, с той же частотой полетов – один раз в неделю. В расписании аэропорта Большое Савино сведений о продлении рейсов пока нет. Стоимость билета в одну – 18770 рублей. Сейчас из Перми в Баку можно улететь за 14, тыс. руб. за билет в одну сторону (вылет 11 марта).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Климов, Коммерсантъ Фото: Антон Климов, Коммерсантъ