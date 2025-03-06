Минпромторг сократит параллельный импорт косметики и бытовой химии

Минпромторг России до конца марта обновит перечень товаров для параллельного импорта, сообщил статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов. По его словам, изменения в основном коснутся сокращения доли косметики и бытовой химии. В декабре прошлого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов анонсировал, что список продукции, предназначенной для параллельного импорта, скорректируют в первом квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются. Но основной подход направлен на постепенное сокращение перечня товаров и брендов, которые будут включены в параллельный импорт. Поэтому эти изменения будут скорее направлены на сокращение перечня, в первую очередь, товаров, где мы уже добились успеха. Это в первую очередь отрасли химической промышленности, косметика, бытовая химия»,— уточнил замминистра (цитата по ТАСС).

Господин Чекушов добавил, что изменений действительно много, и они будут работать в обе стороны — «как на плюс, так и на минус». В частности, в новый перечень добавят бренды инвестиционного импорта, направленного на нужды отечественной промышленности. При этом серьезного падения объема параллельного импорта ожидать не стоит, убежден замглавы Минпромторга.

«И потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают эффективность механизма. Нет смысла говорить о том, что его надо отменять, либо видоизменять. Поэтому пока работаем точно так, как есть»,— заключил Роман Чекушов.

Подробности — в материале «Ъ» «Список нуждается в уточнении».