Двум украинским военным вынесли приговоры за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал двух стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Николая Милиневича и Сергея Перевозникова виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Им дали по 16 лет колонии строгого режима, первые три года осужденные проведут в тюрьме, сообщила военная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Суд установил, что украинцы в начале августа 2024 года в составе колонны ВСУ вторглись на территорию Суджанского района Курской области. С собой у них были автоматы, противотанковые гранатометы и взрывные устройства.

Николай Милиневич и Сергей Перевозников вместе с другими военнослужащими ВСУ блокировали село Погребки и взяли его под вооруженный контроль. В ближайших лесопосадках военные организовали огневые позиции. Также они заминировали близлежащие дороги и участки местности. Указывается, что украинцы неоднократно стреляли на поражение по бойцам ВС РФ и мирным жителям, препятствовали их эвакуации и запрещали им передвигаться.

Вчера, 5 марта, за теракт в Курской области приговорили воевавшего за ВСУ иностранного наемника: британца Джеймса Скотта Риса Андерсона. Ему назначили 19 лет строгого режима. Иностранец полностью признал вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Никита Черненко