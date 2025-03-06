Ярославцы увеличили накопления

Общая сумма сбережений физических лиц в Ярославской области за 2024 год выросла на 23%. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего ярославцы держат на счетах 408 млрд руб., из них 291 млрд лежит на вкладах. Активней других месяцев жители региона вкладывали деньги в декабре (+5%), феврале, мае и июне (по 2,3%).

Основная часть средств лежит в банках в рублях — 282 млрд руб. Еще 17 млрд — в иностранной валюте и драгметаллах.

Алла Чижова