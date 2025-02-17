Налогам не дадут двоиться

Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Положения документа распространяются на подоходный и корпоративный налоги в Эмиратах, а также налог на прибыль, НДФЛ, на имущество организаций и физлиц в России. Новые правила будут действовать со следующего года. Нерезиденты будут платить 10% с пассивных доходов от дивидендов и роялти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Эта ставка значительно ниже существующих, говорит партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «По пассивным доходам у нас единая фактически ставка 10%, устраняется двойное налогообложение. Например, российский гражданин может, став членом совета директоров какой-нибудь эмиратской компании, получать там зарплату, там с нее удерживаются определенные налоги, но он не мог их зачитывать в РФ. С действием этого соглашения такая проблема уйдет. С точки зрения установления ставок это тоже облегчение, особенно по дивидендам и по процентным платежам.

Без этого соглашения там дивиденды 15% указанной ставки, они ниже тех базовых ставок, которые российский налоговый кодекс содержит, например, по роялти ставка может быть выше в два раза».

Свои проекты в Эмиратах уже запустили многие российские компании, среди которых IT- гиганты «Яндекс», 1С, модные бренды 12 Storeez, Poison Drop и Lime, ресторатор Аркадий Новиков и группа White Rabbit Family, а также популярные сети «ВкусВилл» и «Додо Пицца». Новые условия налогообложения ставят Эмираты в один ряд с Катаром и Оманом по условиям ведения бизнеса в регионе Персидского залива, считает старший налоговый консультант Tax Compliance Федор Петрик: «Подписание соглашения действительно является эпохальным событием для бизнеса, особенно учитывая популярность ОАЭ в качестве новой юрисдикции для размещения и холдинговых, и торговых компаний.

Отсутствие такого соглашения очень сильно повышало налоговые затраты, и многие физлица-бенефициары компаний не рассматривали ОАЭ, а выбирали другие страны, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку. Условия соглашения практически идентичны с аналогичными соглашениями, которые действуют в отношении Омана и Катара. К сожалению, Европу мы сейчас не можем рассматривать, поскольку такие налоговые соглашения приостановлены в связи с недружественным статусом этих государств».

Соглашение будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан, говорится в сообщении российского Минфина. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, после ратификации обеими сторонами.

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Юлия Савина