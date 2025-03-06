Международный арбитраж ICC подвел итоги 2024 года

Международная торговая палата (ICC) со штаб-квартирой в Париже опубликовала предварительный отчет об итогах деятельности за 2024 год. Прошлый год подтвердил востребованность действующего при ICC арбитража, который рассматривает коммерческие споры. За 2024 год в арбитражный центр по правилам палаты поступило 831 новое дело. Это соответствует средней загрузке за последние пять лет, говорится в отчете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @iccwbo Фото: @iccwbo

В октябре 2024 года ICC отметила значимое для себя событие — регистрацию 29-тысячного дела по своим арбитражным правилам. Всего на конец года в производстве коммерческого суда находилось 1789 дел. Популярность продолжает набирать ускоренная процедура разрешения споров: за прошедший год по ней было рассмотрено 152 дела.

В арбитражных разбирательствах в 2024 году участвовали 2392 стороны из 136 юрисдикций. Наблюдается увеличение числа участников из Северной и Западной Европы, Африки к югу от Сахары, Латинской Америки и Карибского бассейна, Южной и Восточной Азии, а также Тихоокеанского региона. Лидерами по количеству сторон, вовлеченных в новые дела, стали США (167), Бразилия (156) и Испания (137). Значительное число сторон также представляли Мексику, Италию, Китай, Германию, Турцию, Францию и ОАЭ.

Арбитры ICC проводили разбирательства в 107 городах в 62 странах и независимых территориях. Наиболее популярными местами арбитража оказались Великобритания, Франция, Швейцария, США и ОАЭ. Максимальная цена иска, поданного в ICC в 2024 году, составила $53 млрд, а общая сумма исковых требований по новым делам достигла $103 млрд. По незавершенным, находящимся в производстве арбитража спорам, общая сумма исков сейчас является рекордной и составляет $354 млрд.

Диана Лисунова