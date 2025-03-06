Прокуратура требует аннулировать аукцион администрации Волжского бассейна

Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает иск Росморречфлота и Приволжской транспортной прокуратуры к ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Истцы требуют расторгнуть контракты на поставку плавучих навигационных знаков с предпринимателем Юрием Сергеевым и вернуть ФБУ 13,1 млн руб., потраченных на закупку, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам этой закупки Следственный комитет возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении представителя компании Дениса Талипова. По фабуле дела, за 1,8 млн руб. фигурант обеспечил конкуренту победу на торгах ФБУ. Его уголовное дело рассматривает Нижегородский райсуд.

До тех пор, пока уголовное дело не будет рассмотрено и приговор в отношении Дениса Талипова не вступит в законную силу, арбитражное разбирательство приостановлено. «Истец в своих исковых требованиях основывается на обстоятельствах, которые подлежат рассмотрению в рамках уголовного дела», — отмечается в решении арбитражного суда.

Владимир Зубарев