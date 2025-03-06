Премьер Дании не исключила размещение ядерного оружия на территории страны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в преддверии саммита Евросоюза не исключила размещение на территории своей страны ядерного оружия при необходимости. Так она прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной защите европейских союзников французским ядерным оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метте Фредериксен

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters Метте Фредериксен

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

«Я не собираюсь говорить нет чужим идеям. Все варианты рассматриваются»,— ответила Метте Фредериксен журналистам на вопрос о готовности разместить ядерное оружие в Дании (цитата по Euractiv).

Накануне в вечернем телеобращении к нации Эмманюэль Макрон заявил о попытке России превратить конфликт с Украиной в глобальный. В связи с этим он назвал РФ угрозой для Франции и Европы. По его словам, в свете напряженности в отношениях с США Европа может использовать французские силы ядерного сдерживания, чтобы предотвратить возможные риски. Кремль счел это заявление конфронтационным.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Россия стала угрозой для Франции и для Европы''».

Лусине Баласян