Экс-ректора ВАВТ осудили за растрату и злоупотребление полномочиями

Никулинский райсуд Москвы приговорил экс-ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева к четырем с половиной годам условного заключения. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Синельников-Мурылев в суде на оглашении приговора

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Синельников-Мурылев в суде на оглашении приговора

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Остальных фигурантов — бывшую сотрудницу Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ренату Факееву и Екатерину Кобанову приговорили к пяти и четырем годам условного заключения соответственно. Всем им на два с половиной года запретили занимать должности, связанные с административно-хозяйственными полномочиями.

28 апреля 2023 года Лефортовский райсуд Москвы поместил Сергея Синельникова-Мурылева под домашний арест. Согласно сообщению ФСБ, он «осуществил растрату бюджетных денежных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ». По данным «Ъ», фигуранты похитили более 1 млн руб.

Сергей Синельников-Мурылев занял пост ректора ВАВТ в 2007 году. В том же году он стал профессором и научным руководителем Института Гайдара. С 2002 по 2023 год был проректором РАНХиГС. В период с 2008-го по 2015-й преподавал в НИУ ВШЭ. По данным РБК, Сергей Синельников-Мурылев несколько лет входил в списки лидеров по доходам среди глав российских вузов. По итогам 2018 года его доход вырос на 12%, почти до 60 млн руб.

Ефим Брянцев