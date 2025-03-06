Проректора липецкого вуза подозревают в хищении премий сотрудников

Управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении проректора одного из вузов региона. По данным «Ъ», речь идет о проректоре по допобразованию, внутреннему контролю и международной деятельности Елецкого государственного университета Евгении Герасимовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации Следственного комитета, подозреваемая похитила бюджетные денежные средства, присвоив выплаченные работникам разовые премии. Выплаты начислялись сотрудникам университета на основании служебных записок проректора. Сейчас следователи устанавливают окончательный размер ущерба. В основу уголовного дела легли материалы регионального управления МВД. На месте работы подозреваемой оперативники провели обыски.

В конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух высокопоставленных сотрудников Елецкого госуниверситета. Так, первый проректор Роман Поляков и его подчиненная замдиректора института психологии и педагогики Татьяна Красова стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, они также собирали с сотрудников вуза деньги, начисленные им в качестве премий. На момент возбуждения дела речь шла о сумме 175 тыс. руб.

Сергей Толмачев, Воронеж