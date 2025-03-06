«Алексеевским» предоставили скамью подсудимых

В Приморье в суд направлено дело Алексея Алексеенкова, который, по данным следственных органов, много лет руководил бандой «Алексеевские», на счету которой два убийства и вымогательства. Отца подсудимого, авторитетного приморского предпринимателя, руководителя краевой федерации самбо Виктора Алексеенкова в 2002 году пытались убить, но он выжил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: primorsky.sledcom.ru Фото: primorsky.sledcom.ru

Зампрокурора Приморья Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Алексея Алексеенкова, трех предполагаемых участников возглавляемой им банды, а также еще трех лиц, не входивших в ее состав, но помогавших ей.

По версии следствия, в период с 2002 до 2023 год Алексей Алексеенков возглавлял во Владивостоке «устойчивую вооруженную банду, специализирующуюся на вооруженном разрешении конфликтов, убийствах и уничтожении чужого имущества», говорится в сообщении надзорного ведомства.

В частности, в 2003 и 2005 годах, по данным силовиков, бандиты застрелили во Владивостоке двух членов конкурирующей преступной группировки «Винни-Пухи», уточнила «Ъ» представитель прокуратуры Приморья Александра Кленина.

В 2010 году один из «алексеевских», действуя по найму, пытался застрелить еще одного человека, но тот выжил. В обвинительном заключении также утверждается, что Алексей Алексеенков совместно с сообщником в конце 2022 года требовал от предпринимателя, угрожая насилием, передать им объекты недвижимости стоимостью 350 млн руб. Еще одному члену банды вменяется избиение топ-менеджера одной из компаний и вымогательство у него имущества на 42 млн руб. Имеется в деле и эпизод с поджогом Mercedes-Benz в июле 2021 года. По версии следствия, с владелицей иномарки у Алексея Алексеенкова возник дорожный конфликт и женщине таким образом отомстили. В результате пожара был поврежден и припаркованный рядом автомобиль. Общий ущерб потерпевшим оценивается в 2,5 млн руб.

Алексей Алексеенков и другие фигуранты уголовного дела были задержаны, а затем заключены под стражу в феврале 2023 года. В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой) и участие в ней), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой), п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере организованной группой).

Алексей Алексеенков и другие предполагаемые члены группировки вину не признают.

По данным приморских СМИ, Алексей Алексеенков — старший сын авторитетного приморского предпринимателя мастера спорта по самбо Виктора Алексеенкова. Ранее он являлся учредителем ряда коммерческих структур, но в настоящее время занимает пост президента Федерации самбо Приморского края. В июле 2002 года на Виктора Алексеенкова было совершено покушение: в момент, когда предприниматель выходил из офиса в центре Владивостока, сработало заложенное неподалеку взрывное устройство. Бизнесмен получил тяжелые ранения, но выжил.

Стоит отметить, что в 2022 году силовики отчитались о ликвидации другой крупной ОПГ в Приморье — «Трифоновские». В настоящее время в Приморском краевом суде идет процесс по уголовному делу предполагаемого лидера «Трифоновских» — руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина.

По версии следствия, на счету членов группировки шесть убийств, в частности учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002 году и совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001-м. Бандой также совершены преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях», сообщало следствие. Известно, что Александр Ясин вину не признает.

Алексей Чернышев, Владивосток