Элла Памфилова не выступит в суде по делу Григория Мельконьянца

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не будет давать показания в суде по делу сопредседателя движения «Голос» (внесено в реестр иностранных агентов) Григория Мельконьянца, которого обвиняют в организации работы нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Об этом сегодня сообщила председательствующая на процессе судья Евгения Николаева, зачитав ответ, полученный из Центризбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Мельконьянц

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Григорий Мельконьянц

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В нем говорится, что в связи с загруженностью явка в суд по ранее выписанной председателю Центризбиркома повестке «не представляется возможной». Кроме того, госпожа Памфилова не обладает сведениями, которые могли бы быть подтверждены или опровергнуты на судебном заседании, отмечается в документе. Напомним, что на явке председателя Центризбиркома в суд в качестве свидетеля настаивала защита обвиняемого.

Ранее показания в суде дали заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и экс-руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов (включен в реестр иноагентов), а сегодня в качестве свидетеля защиты на заседании выступил политолог Александр Кынев.

Как началось рассмотрение дела Григория Мельконьянца — в материале «Защита выборов перешла в обвинение».

Анастасия Корня