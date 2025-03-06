Чистая прибыль Мосбиржи за 2024 год выросла на 30%

Мосбиржа (MOEX: MOEX) объявила финансовые результаты 2024 года по МФСО — за год ее чистая прибыль составила 79,2 млрд руб. По сравнению с 2023 годом (показатель — 60,7 млрд руб.) прибыль выросла на 30,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Скорректированная чистая прибыль составила 80,1 млрд руб. Капитализация рынка акций к концу 2024-го составила 53,2 трлн рублей. Комиссионные доходы рынка акций выросли на 44,7% при увеличении объемов торгов на 43,1%. EBITDA выросла до 103,2 млрд руб. (+25,5%). Скорректированная EBITDA составляет 104,3 млрд руб. Рентабельность по EBTDA составила 71,9%.

За год сделки ежемесячно заключали более 3,6 млн клиентов. Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 24,3% при росте объемов торгов на 14,8% без учета однодневных бондов. Комиссионные доходы денежного рынка стали больше на 35,4%. Объем торгов увеличился на 27,1%. На срочном рынке комиссионные доходы выросли на 33,5%, объем торгов — на 23,7%.