Корпоративная задолженность в Воронежской области составила 629,5 млрд рублей

В 2024 году предприятия Воронежской области привлекли кредитов на 629,5 млрд руб. 63% от этой суммы взяли представители крупного бизнеса, остальные 37% — малого и среднего предпринимательства. Такие данные предоставило региональное отделение Банка России.

Объем банковского финансирования по сравнению с 2023 годом увеличился на 23%. «Это сопоставимо с приростом, который был в 2023 году. В целом по России корпоративное кредитование увеличилось в прошлом году на 17%»,— рассказали в ЦБ.

Больше всего средств привлекли торговые предприятия (145,4 млрд руб., 23% от общего объема по региону), предприятия химической промышленности (119 млрд руб., 19% выданных региональному бизнесу кредитов) и сельского хозяйства (78,8 млрд руб., 12,5% от общего объема).

Кредитный портфель предприятий Воронежской области к концу 2024 года достиг 625,5 млрд руб., что на 2,5% больше, чем годом ранее (по итогам 2023 года он, по данным регулятора, увеличился примерно на 12%). В целом по России задолженности компаний в прошлом году выросли на 18,5%.

Наиболее весомую долю в портфеле воронежского бизнеса занимают кредиты сельхозпредприятий (27%), на долги компаний химпрома приходится 20%, пищевых производств — около 14%.

По данным Банка России, за девять месяцев 2024 года в Черноземье компании привлекли 1,4 трлн руб. банковских кредитов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,3 трлн руб.). Кредитный портфель компаний в макрорегионе также вырос на 7%, составив 2 трлн руб. (1,9 трлн руб. годом ранее). Заметнее всего кредитование бизнеса выросло в Орловской области — на 43%, с 74,3 до 106,5 млрд руб. Корпоративная задолженность в регионе также увеличилась — на 18,6%, составив 122,4 млрд руб. (103,3 млрд руб. годом ранее).

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова