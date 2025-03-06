Генпрокуратура подала иск к американскому владельцу «Главпродукта»

Генеральная прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском против американской компании Universal Beverage, ранее владевшей холдингом «Главпродукт». Активы Universal Beverage были переданы во временное управление Росимуществу указом президента Владимира Путина в октябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Согласно картотеке суда, ответчиком является владелец Universal Beverage Леонид Смирнов. Третьими лицами указаны Росимущество, АО «ВТБ Регистратор», «Главпродукт-инвест», ООО «Промсельхозинвест» (также перешло от Universal Beverage Росиуществу) и ряд других компаний. На данный момент иск еще не принят к производству.

«Главпродукт» был создан гражданином США российского происхождения Леонидом Смирновым в 1999 году. Компания специализировалась на выпуске мясной, рыбной, молочной и овощной продукции, а также консервов.

15 октября 2024 года был обнародован указ Владимира Путина о передаче во временное управление Росимуществу активов «Главпродукта». В феврале Universal Beverage обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Росимуществу. Компания намеревалась добиться отмены передачи основного юридического лица холдинга федеральному органу. Суд отклонил заявление.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Президент управился с тушенкой».