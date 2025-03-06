Исследование: в Петербурге женщины чаще мужчин получают приглашения на работу

Женщины в Петербурге получают приглашения на работу через вакансии чаще, чем мужчины. К такому выводу пришли аналитики платформы hh.ru, изучившие местный рынок труда. Данные исследования были опубликованы пресс-службой компании.

Так, в 2024 году на одно женское резюме в городе приходилось в среднем 3,6 приглашения на вакансии. В то же время соискатели-мужчины получали в среднем по 2,9 приглашения. Анализ учитывает около 27 млн откликов от работодателей (за год).

«В 2024 году женщины, живущие в Петербурге и имеющие активные резюме на hh.ru, получили более 16 млн приглашений на вакансии (или 58% от общего количества), а мужчины — только 11 млн приглашений (или 42%)»,— сообщили в компании.

При этом, подчеркивают аналитики сервиса, количество мужских и женских резюме, размещенных на платформе, отличается несущественно. На них приходится по 44% и 56% от общего числа активных объявлений о поиске работы соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доля случаев «гостинга» на рынке труда Петербурга выросла на 67% за год.

Дарья Астанина