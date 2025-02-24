Доля случаев «гостинга» на рынке труда Петербурга выросла на 67% за год

Аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) провели исследование и выяснили основные причины отказа в работе на рынке труда Петербурга. На первом месте этого рейтинга — недостаток навыков и низкая квалификация, сообщает пресс-служба hh.ru.

«Это стало известно на основе агрегированных обезличенных данных 811 тыс. причин несостоявшегося трудоустройства, которые рекрутеры компаний из Санкт-Петербурга самостоятельно указывали в системе Talantix за последний год»,— пояснили в пресс-службе компании.

С несоответствием навыков и квалификации соискателя требованиям компании в минувшем году были связаны 38% отказов в трудоустройстве. Второе место (12%) среди причин заняло такое явление, как «гостинг» (когда соискатель или сотрудник внезапно пропадает и перестает выходить на связь,— прим. ред). Причем, как отмечают аналитики платформы, за год доля тех, кто исчезает с радаров работодателей в Петербурге, выросла на 67% (57 тыс. в 2023 году против почти 100 тыс. в 2024-м).

Третью строчку в рейтинге самых распространенных причин отказа в трудоустройстве у работодателей города занимает позиция «возраст кандидата». С ней было связано 8% случаев несостоявшегося сотрудничества, или около 61 тыс. отказов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на удаленщиков за год вырос в Петербурге на 13%.

Дарья Астанина