С истребителя США сошли восемь бомб на жилой район в Южной Корее

Во время совместных учений в Южной Корее истребитель KF-16 ВВС США по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон, пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейские военные источники. По данным агентства, пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные травмы. Также повреждены несколько жилых домов и церковь.

По информации «Рёнхап», ВВС США начали расследование происшествия и принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам. Официально Пентагон пока не комментировал ситуацию.

Агентство также опубликовал фотографию, где, предположительно, были сброшены бомбы в Пхочоне. На снимке видно сильно поврежденный дом, а на земле рядом с ним разбросаны обломки.

Южнокорейские военнослужащие также сообщили агентству, что в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон проходили военные участия Южной Кореи при участии ВВС и сухопутных войск, а также дислоцированных в стране американских войск.