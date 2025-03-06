Вэнс: Трамп планирует достроить стену на границе с Мексикой к 2029 году

Президент США Дональд Трамп намерен завершить строительство стены на границе с Мексикой к концу своего второго срока в 2029 году. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в городе Игл-Пасс (штат Техас), расположенном на границе с Мексикой.

«Думаю, президент (Дональд Трамп.—"Ъ") надеется, что к концу срока мы достроим всю пограничную стену целиком. И, конечно, речь идет о физической структуре, о самой пограничной стене»,— сказал господин Вэнс (цитата по ТАСС). Он посетил регион вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом и директором Национальной разведки Тулси Габбардом из-за обострения миграционного кризиса на южной границе США.

Он также подчеркнул, что администрация США рассматривает различные технологии, включая искусственный интеллект, для повышения эффективности охраны границы. «Камера, не человек, а камера засекает в двух милях от нас кого-то, кто собирается пересечь южную границу. Может быть, это какой-то зверек в пустыне. А может, это человек с оружием за спиной»,— добавил он.

Сразу после инаугурации Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса на южной границе Штатов. Также он подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке. Минобороны США сообщило об отправке 1,5 тыс. военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности на границе с Мексикой.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мигранты в обмен на пошлины».