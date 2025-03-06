Захарова после слов Макрона усомнилась в целях визита посла Франции в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Госпожа Захарова выразила недоумение по поводу целей приезда нового французского посла в Москву, учитывая жесткую риторику Парижа.

«К нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?»,— написала представитель МИД РФ в Telegram.

Мария Захарова назвала выступление господина Макрона «по-настоящему весенним», отметив его слова о том, что у Франции «самая мощная армия в Европе». «А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению»,— добавила она.

В своем телевизионном обращении к гражданам президент Франции заявил, что угроза от России исходит в воздухе, в соцсетях и киберпространстве. Он также сообщил о готовности начать дискуссию о принятии ЕС под «ядерный зонтик» Франции.

Подробнее о заявлении Эмманюэля Макрона — в материале «Ъ».