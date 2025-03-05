Белгородский оперштаб рекомендовал вузам перейти на очное обучение

Оперативный штаб Белгородской области принял решение рекомендовать вузам перейти к очному формату обучения. При этом необходимо соблюдать все меры обеспечения безопасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Соответствующее решение направлено в Минобрнауки, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В феврале господин Гладков заявил, что оперштаб региона принял решение вывести часть школ с дистанционного обучения. При этом опасность остается, и в случае ухудшения обстановки образовательные учреждения вернутся в дистанционный формат.

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Власти из-за оперативной обстановки ввели смешанную систему образования в вузах, которая предполагает в том числе дистанционный формат.

Сегодня, 5 марта, Вячеслав Гладков сообщал, что вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали шесть муниципалитетов региона с помощью как минимум 36 боеприпасов и 36 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения получили шесть частных домовладений.