Белгородская область выводит часть школ с дистанционного обучения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперштаб региона принял решение сократить число образовательных учреждений, которые работают в дистанционном формате. По словам господина Гладкова, об этом просили родители в пяти муниципальных образованиях.

«Сокращаем число школ, использующих дистант, и увеличиваем число дошкольников, которые могут посещать детские сады очно … Но хотел бы напомнить, что решение принимает совместно каждый родитель ребенка, который идет в детский сад, в школу»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, детские сады Белгорода, находящиеся на Харгоре, переходят из режима дежурных групп в режим полного дня. В них также будут открыты вторые этажи. В Белгородском районе открываются два детсада и дежурные группы для дошкольников в четырех учреждениях. На очное обучения там выходят две школы.

В Грайворонском округе открываются дежурные группы для дошкольников в шести учреждениях. В Шебекинском округе одна школа переходит из дистанционного в очно-дистанционный формат. Школа искусств возвращается к очному обучению.

Решение принято в связи с тем, что «обстановка меняется и не везде в худшую сторону», добавил Вячеслав Гладков. Он уточнил, что опасность остается и в случае ухудшения обстановки образовательные учреждения вернутся в дистанционный формат.