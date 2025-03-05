ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов; есть разрушения

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 36 боеприпасов и 36 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения получили шесть частных домовладений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по поселку Дубовое, селам Красное, Красный Хутор и Репное ударили с помощью семи боеприпасов и пяти дронов. В результате в Дубовом пострадали частное домовладение и надворная постройка.

В Валуйском муниципальном округе уничтожили шесть беспилотников. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе села Борисовка и Тишанка обстреляли с помощью 11 артснарядов и одного БПЛА. Во втором населенном пункте разрушения получили пять частных домов, четыре надворные постройки, газопровод и линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановлению по согласованию с Минобороны.

В Грайворонском округе поселок Горьковский атаковали с помощью трех боеприпасов. Пострадавших и повреждений нет.

В Краснояружском районе по селам Вязовое, Графовка, Демидовка и Поповка ударили с помощью восьми боеприпасов и трех БПЛА. Последствий не установлено.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Марьино и Мухин обстреляли с помощью семи боеприпасов и 21 беспилотника, 18 из которых ликвидировали. Обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 50 боеприпасов и 43 БПЛА. В результате пострадали два человека, зафиксирован ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова