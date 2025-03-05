Экс-сотрудница администрации Индустриального района осуждена за подлог

В Перми вынесен приговор в отношении бывшей муниципальной служащей, признанной виновной в совершении подлога, повлекшего существенное нарушение прав, а также фальсификации доказательств по уголовному делу. Как сообщает пресс-служба Индустриального райсуда, в 2022 году осужденная составила шесть протоколов об административных нарушениях, в которые внесла заведомо ложные сведения о самовольном установлении предпринимателем нестационарных торговых объектов. Затем указанные протоколы были направлены в качестве доказательства мировому судье, в результате потерпевший был незаконно привлечен к административной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

20 февраля суд признал ее виновной в шести преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по административному делу). С учетом смягчающих обстоятельств женщина приговорена к условному сроку с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Как следует из картотеки суда, в этот день по указанным ст. УК РФ был провозглашен приговор по указанным составам преступления в отношении Наталии Харинцевой. Как следует из открытых источников, ранее она занимала должность главного специалиста сектора потребительского рынка в администрации Индустриального района.