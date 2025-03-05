Стали известны причины прекращения поставок российской нефти в Чехию

Прекращение поставок российской нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба», о котором стало известно вчера, произошло из-за проблем с платежами, которые возникли из-за последнего пакета санкций США в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

Прекращение поставок уже вынудило чешскую нефтеперерабатывающую компанию Unipetrol обратиться за помощью к государству, которое выделило 330 тыс. тонн сырой нефти из своих запасов. Владелец Unipetrol польская компания Orlen заявила, что действует в полном соответствии с режимом санкций, однако не объяснила причину прекращения поставок.

Чехия импортирует российскую нефть через нефтепровод «Дружба». Остальная нефть поступает в страну через трубопровод TAL, соединяющий Италию и страны Центральной Европы.

Как сообщает Reuters, в июле текущего года Чехия полностью перейдет на нефть, поставляемую через TAL, и, таким образом, перестанет нуждаться в российском сырье.

Виктор Буй