Путин призвал укрепить социальные гарантии для сотрудников МВД

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для укрепления социальных гарантий сотрудников МВД. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Имею в виду укрепление социальных гарантий, повышение денежного содержания сотрудников — оно, безусловно, как в таких случаях говорят, должно быть конкурентоспособным,— конечно, решение жилищных, других вопросов социального характера»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин также указал на нехватку личного состава в МВД. Эта проблема требует решений по всем направлениям, подчеркнул президент.

В феврале замминистра внутренних дел России Александр Горовой сообщил, что неукомплектованность кадров в подразделениях МВД составляет 18,7%. Он также обратил внимание на низкие темпы роста зарплат у полицейских и других сотрудников подведомственных организаций.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил в сентябре прошлого года, что участковым уполномоченным полиции не повышают оклады из-за недостатка финансирования министерства. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила в июне 2024 года, что в некоторых регионах России недокомплект участковых достигает 90%, и предлагала пересмотреть подход к оплате сотрудников МВД, чтобы решить проблему нехватки персонала.

Подробнее о нехватке кадров в МВД — в материале «Ъ FM» «МВД голодает кадрово».