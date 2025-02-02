МВД сообщило о нехватке 18,7% сотрудников

Замминистра внутренних дел России Александр Горовой сообщил, что неукомплектованность кадров в подразделениях МВД составляет 18,7%. Он также обратил внимание на низкие темпы роста зарплат у полицейских и других сотрудников подведомственных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Горовой

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Горовой

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Некомплект сегодня в органах внутренних дел большой, он составляет 18,7%. В подразделениях миграции некомплект 11,7%»,— сказал Александр Горовой в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам господина Горового, темпы роста зарплат сотрудников в два раза ниже, чем в среднем по стране. «Я приведу две цифры: в целом по стране средняя зарплата с 2012 по 2024 год выросла в 3,1 раза, у нас — в 1,4 раза. За этот же срок, в том числе и из-за этого, некомплект увеличился в четыре раза»,— добавил он.

В ноябре 2024 года представитель МВД Ирина Волк сообщала, что недокомплект личного состава ведомства составляет 173,8 тыс. человек (18,8%). В мае того же года нехватка составляла 152 тыс. сотрудников.

Подробнее о дефиците кадров — в материале «Ъ» «Трудовые горизонты».