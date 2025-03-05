Норвежский лыжник Клебо в 13-й раз стал чемпионом мира

Норвежский спортсмен Йоханнес Клебо завоевал золото в командном спринте в ходе чемпионата мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). По итогам соревнования Клебо стал 13-кратным чемпионом мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханнес Клебо

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Йоханнес Клебо

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Клебо принял участие в спринте со своим соотечественником Эриком Валнесом. Они преодолели дистанцию 8,3 км за 18 минут 27,71 секунды. Второй финишировала команда Финляндии (отставание — 4,1 секунды), серебро завоевали шведы (+4,11). Клебо повторил рекорд норвежского лыжника Петтера Нортуга по количеству медалей.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Тронхейме проходит с 26 февраля по 9 марта. Вчера Клебо одержал победу в гонке с раздельного старта на 10 км. Второе и третье место заняли его соотечественники Эрик Вальнес и Харальд Амундсен.

Норвегия лидирует в чемпионате по количеству золотых медалей (девять), на втором месте — Швеция с четырьмя золотыми медалями, за ней следует Япония (одна золотая медаль).