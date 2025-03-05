CNN: команда Трампа провела тайные переговоры с Зеленским

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленскими и его командой после конфликта лидеров в Белом доме, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. В числе американских чиновников в контактах участвовал спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: File Photo / Reuters

По словам собеседников CNN, на встречах представители Дональда Трампа подчеркнули «необходимость скорейшей стабилизации отношений с Белым домом» и призвали Украину возобновить переговоры до выступления президента США в Конгрессе (оно прошло накануне).

The Telegraph писал, что после того, как премьер Великобритании Кир Стармер узнал о планах США приостановить военную помощь Украине, он попытался убедить Владимира Зеленского «отступить и извиниться». 4 марта, незадолго до начала выступления Дональда Трампа в Конгрессе, Владимир Зеленский в соцсети X выразил сожаление из-за конфликта в Белом доме и заверил в готовности вести переговоры «под сильным руководством» американского президента.

О последствиях перепалки в Белом доме — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».

Лусине Баласян