Бывший сити-менеджер Миасса не смог оспорить срок в колонии

Седьмой суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова. Он пытается оспорить приговор по уголовному делу о взятке (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Год назад Челябинский областной суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на три года десять месяцев. Позже апелляционная инстанция подтвердила это решение. Как сообщил адвокат Станислава Третьякова Сергей Колосовский, сторона защиты будет обращаться в Верховный суд.

«Мы уверены в невиновности Станислава Третьякова», — прокомментировал Сергей Колосовский.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в 2018 году. На тот момент он уже три года не работал в администрации. Станислава Третьякова обвиняли в получении взяток на общую сумму 445 тыс. руб., вымогательстве денег и незаконной передаче домов ООО «Миасская управляющая компания» в пользование другой организации. В июне 2023 года экс-чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 7 млн. руб.

В феврале 2024 года апелляционная инстанция смягчила приговор. Со Станислава Третьякова сняли обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В результате экс-чиновнику назначено три года и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима вместо пяти лет по приговору первой инстанции Также сокращена сумма штрафа с 7 млн руб. до 1,45 млн руб.