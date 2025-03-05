В донские школы поступят муляжи ручных гранат для кабинетов ОБЗР

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области планирует закупить макеты ручных гранат в рамках регионального проекта «Все лучшее детям (Ростовская область)» национального проекта «Молодежь и дети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, которая объявлена в форме аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 348,2 тыс. руб.

Контракт предполагает поставку муляжей гранат четырех типов – РГН, РГО, РГД-5 и Ф-1, в количестве по 743 штуки каждый.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донское министерство образования объявило закупку 743 штук макетов пистолета Макарова.

Как пояснили в министерстве, оружейные муляжи необходимы для оснащения профильных кабинетов в школах. «Приобретение макетов пистолета Макарова наряду с другими средствами обучения и воспитания является частью оснащения учебных кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в соответствии с федеральными требованиями для обеспечения освоения обучающимися данного предмета», - прокомментировали в министерстве.

В ведомстве также добавили, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» организовано выделение средств федерального бюджета (при условии софинансирования из областного бюджета) на оснащение кабинетов ОБЗР 743 донских школ. Для каждой школы – участника проекта будет закуплен ряд позиций согласно приказу Минпросвещения РФ, в том числе макеты пистолета Макарова, защитные костюмы, лабораторное оборудование, имитаторы ранений и поражений, комплекты шин.

Сергей Иванов