Услуги недосчитались клиентов

Бизнес из сферы услуг столкнулся со спадом деловой активности. Показатели минимальные за последние полгода, следует из исследования корпорации S&P Global. Профильный индекс в феврале 2025-го упал почти на 4 п.п., до показателя 50,5%. Аналитики связали это с низким приростом новых заказов за последние семь месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Причина такой тенденции — снижение покупательской способности россиян, отметил генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов: «Мы в последние два месяца видим, что показатели по выручке ниже желаемых. Причины пока что не ясны, возможно, это тот самый ожидаемый спад покупательской способности населения. Для нас это пока что не является суперкритичным.

Мы ожидаем, что ситуация все-таки выправится в сезон, буквально с марта, поэтому просто внимательно и осторожно за этим наблюдаем. Для нас самое важное — разобраться, в чем дело.

Если говорить про то, как могут развиваться события, и предположить, что эта тенденция будет усиливаться, то любой бизнес так реагирует: либо режет косты, либо повышает цены».

Как бизнес борется с возникшими трудностями? По словам учредителя химчистки-прачечной «Акварели» Тамары Нехорошевой, помочь компаниям могли бы стабилизация цен на аренду помещений и переход на продукцию отечественного производства: «У нас растут цены на синтетические моющие средства. Идет подорожание продуктов, лекарств. Сфера услуг — это то, к чему люди обращаются в последнюю очередь. Сначала, понятное дело, еда, лекарства, больницы, а потом мы. Поэтому это очень ощущается. Но мы полны оптимизма, надеемся, что в силу разных обстоятельств будут к нам обращаться. Ведь покупать новые вещи дорого, дешевле все-таки привести в порядок то, что есть. Мы договариваемся с арендаторами, чтобы они не поднимали ставки очень высоко. Используем синтетические моющие средства российских производителей, ищем достойные аналоги. Должна быть заинтересованность государства в том, чтобы граждане страны получали качественные услуги. Для этого все-таки нужно субсидировать малый бизнес, ключевую арендную ставку тоже снизить».

Снижение деловой активности не коснулось туротрасли. В частности, гостиницы фиксируют пик загруженности, пояснил владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «В целом спрос высокий. Правда, его обеспечивают только россияне, иностранцев пока мало. Только-только у нас разворачиваются зарубежные въездные потоки. Поэтому мы отмечаем усиление активности со стороны иностранных гостей, но пока на 90-95% доминируют российские постояльцы. Наращивать загрузку сейчас сложно, поэтому мы увеличиваем только цену для того, чтобы получить больший доход. Естественно, мы его бюджетируем каждый год в связи с тем, что расходы растут. А загрузку можно будет повысить только за счет численного увеличения гостей, а это въездной туризм прежде всего. Мы сейчас на пике того уровня бронирования, который могут дать нам россияне. Поэтому услуги отелей сейчас стремительно дорожают, так как игроки рынка пытаются компенсировать отсутствие роста загрузки».

При этом, как следует из данных исследования S&P Global, бизнес из сферы услуг по-прежнему уверен, что в течение года рост производства возобновится.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Далила Цельбель