Льготные деньги покидают экономику

Вечером в пятницу Банк России впервые опубликовал статистику льготного кредитования в экономике РФ. Ранее и регулятор, и макроэкономисты активно обсуждали гипотезу о роли таких кредитов в слабой реакции экономики на рост ключевой ставки: основные процентные расходы по ним несет бюджет, а не получатель кредита (как правило, компании из ВПК, технологических и «стратегических» секторов), их выпуск мало сказывается на расширении «гражданского» предложения, а оплаченный льготами рост зарплат усиливает и без того перегретый после ухода многих иностранных поставщиков спрос. Данные ЦБ, однако, показывают, что необходимость больше тратить на господдержку все же ограничивала ее со стороны властей — но сами льготы обеспечили до 20%, а с учетом льготной ипотеки — и до 40% прироста денежной массы в РФ с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Примечательно, что публикацию идеологически важных данных ЦБ не сопровождали комментарии наблюдаемой регулятором картины, не успели их обсудить и макроэкономисты, участвовавшие в предыдущих дискуссиях. Пока вывод из опубликованных рядов состоит в том, что правительство и Банк России находятся в более тесном, чем предполагает рынок, взаимодействии — или действия ЦБ по повышению стоимости денег в экономике оказались достаточным стимулом для того, чтобы ограничить раздачу льгот отдельным секторам и малому бизнесу.

Как ранее отмечал “Ъ”, хотя в публичном поле необходимость ограничения раздачи кредитов по льготной ставке обсуждалась с лета—осени 2024 года, а к декабрю вылилась в планы правительства зафиксировать потолок субсидируемой части по ним на уровне 5% постановлением правительства, поручения подготовить этот документ давались Белым домом еще в июле 2024 года (см. “Ъ” от 9 декабря 2024 года).

Судя же по динамике льготного кредитования в таблицах ЦБ, высокая ключевая ставка (увеличивающая расходы бюджета на процентные выплаты по нему) оказывала сдерживающий эффект на раздачу льгот и до этого.

Де-факто ДКП ЦБ ставила правительство с 2023 года перед необходимостью выбора между «широкой» (многим компаниям понемногу) или «точечной» господдержкой (обширные займы избранным компаниям) — и он был сделан в пользу точечной.

В пользу этой версии говорит то, что доля льготных кредитов МСП (самых распространенных, 6,6 млн, компаний в экономике) в общем объеме займов сектора устойчиво снижалась с 2022 года: с 27% всего кредита в декабре 2021-го до 10,8% к концу 2024-го. Падала и абсолютная совокупная задолженность МСП по льготным кредитам — с 1,9 трлн руб. в 2021-м до 1,5 трлн в 2024-м. В результате из 10,4 трлн руб. всех новых льготных кредитов, выданных с февраля 2022 года, на МСП пришлось 4,2 трлн, на крупные компании — 6,2 трлн руб.

Общий объем задолженности всех юрлиц и ИП в целом вырос с 36 трлн руб. на декабрь 2021 года до 69,8 трлн руб. на декабрь 2024 года (на 91%); общая задолженность МСП по всем кредитам за то же время — с 6,8 трлн руб. до 14,3 трлн руб. (на 110%). Общий же объем долга по всем кредитам крупных компаний, если оценивать его как разницу долгов всех юрлиц и ИП с долгами МСП, увеличился лишь на 54% — основная тяжесть займов по рыночным ставкам легла на средние и мелкие компании.

Впрочем, правительство явно ограничивало возможности льготного кредитования: в целом с максимума в 13,1% в мае 2022 года доля новых льготных кредитов в общем объеме новых корпоративных займов к декабрю 2024 года сократилась до 2,7%, а доля «льготной» задолженности в общей с максимума в 14,5% (в августе 2022 года) до 6,4% —- вдвое ниже предвоенной. Однако суммарный объем новых льготных выдач за этот период составил 10,4 трлн руб.— это порядка 20% прироста денежной массы на конец 2024 года и действительно значимый проинфляционный фактор, если исходить из предположения, что без льгот эти деньги не были бы выпущены в экономику. При этом эти оценки не учитывают льготную ипотеку, эффект которой был сопоставим по масштабу с льготным корпоративным кредитованием, увеличив вклад льгот в М2 до около 40% ее прироста.

Олег Сапожков