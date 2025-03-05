Трамп объявит о новой стратегии США по крипторезерву на саммите 7 марта

Президент США Дональд Трамп расскажет о новой стратегии по резерву биткойна в стране на криптосаммите в Белом доме 7 марта, сообщил министр торговли Говард Латник. Он уточнил, что президент также представит общую модель обращения с другими криптовалютными активами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

«Стратегический резерв биткойнов — это то, в чем заинтересован президент. Он говорил об этом во время предвыборной кампании, и я думаю, вы увидите его реализацию в пятницу (7 марта.— "Ъ")»,— отметил министр торговли США в интервью The Pavlovic Today. Среди цифровых валют биткойн занимает особое место для господина Трампа, поэтому к другим криптоактивам в стране будут относиться позитивно, но «по-другому», убежден Говард Латник.

Через два дня в Белом доме пройдет первый саммит по криптовалюте. 3 марта господин Трамп напомнил, что специальная рабочая группа в его администрации занимается созданием государственного крипторезерва. Это сообщение стало драйвером для роста биткойна.

Пока единственный крипторезерв в распоряжении Белого дома — это конфискованные у злоумышленников 200 тыс. биткойнов. Правительству доступна лишь продажа этих монет. По нынешнему курсу резерв оценивается в $17 млрд. При этом дневной оборот на бирже примерно в четыре раза больше.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойн ждет новостей».