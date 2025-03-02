Трамп создаст криптовалютный резервный фонд США

Президент США Дональд Трамп распорядился начать работу над созданием криптовалютного резервного фонда США. «Криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, именно поэтому указом о цифровых активах я дал указание президентской рабочей группе продвигаться вперед по созданию криптостратегического резерва, который включает валюты XRP, SOL и ADA»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

После этого сообщения упомянутые американским президентом криптовалюты взлетели в цене. Биржевой курс XRP, по данным Coinmarketcap, за последние сутки вырос на 37%, стоимость одного токена Solana (SOL) растет на 25%, а Cardano (ADA) — более чем на 70%.

При этом президент США не упомянул в своем сообщении две крупнейших криптовалюты по рыночной капитализации — Bitcoin и Ethereum. Войдут ли они в криптовалютный резервный фонд США, пока не известно.

Кирилл Сарханянц