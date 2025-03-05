Мишустин: западные санкции не смогли лишить российских женщин цветов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкционное давление западных стран простимулировало РФ нарастить производство отечественных цветов. Теперь, благодаря успехам российских цветоводов, в Росси достаточно цветов в преддверье 8 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (в центре), министр сельского хозяйства России Оксана Лут (справа) и учредитель ООО «Тепличный комплекс "Подосинки"» Юлия Чарышкина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин (в центре), министр сельского хозяйства России Оксана Лут (справа) и учредитель ООО «Тепличный комплекс "Подосинки"» Юлия Чарышкина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нас, наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Но им это не удалось. Мы обязательно будем продолжать поддерживать и такую отрасль, как цветоводство»,— заявил господин Мишустин (цитата по пресс-службе правительства).

Он также отметил государственную помощь, которую в России оказывают отечественным цветоводам. По его словам, производителям предоставляется льготное кредитование в сфере закупки оборудования и теплиц. Для них также снижены таможенные пошлины и ввозной НДС.

Ранее в Госдуме предложили увеличить минимальный пошлинный порог на импортные цветы до €3 за кг и снизить НДС для российских производителей до 10%. Считается, что такие меры не сильно повлияют на стоимость товара, но усилят поддержку российских цветоводов.

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